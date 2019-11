麻省禁售加味香煙及電子煙　成美國首例

美國錄得大量懷疑與吸食電子煙有關的肺病過案後,政府有意減低電子煙產品對年青人的吸引力,美國馬薩諸塞州(Massachusetts)州長貝克(Charlie Baker)11月27日正式簽署法令,規定即時禁售加味香煙及加味的含尼古丁電子煙產品。有商家表示將反擊,要求法院宣布有關禁令違法。

美國多個州份近幾個月來暫時禁止或限制電子煙產品的銷售,而馬薩諸塞州則是首個對電子煙產品頒布如此廣泛禁令的州份。禁令延伸至加味電子煙、雪茄、煙斗及嚼菸上,由於薄荷味香煙產品是最為受歡迎的產品,因此獲額外處理,在2020年6月1日才開始禁售。

新法特別限制民眾只能在雪茄吧及水煙吧等持牌場所購買及吸食產品。另外,馬薩諸塞州亦對含有尼古丁的普通電子煙產品加徵75%消費稅。

貝克表示希望其他州份採取類似的限制,但他認為只有美國疾病控制和預防中心(Centers for Disease Control and Prevention)及美國食品和藥物管理局(Food and Drug Administration)才能夠為國家完全解決問題。

有多個電子煙商戶要求法院宣布有關禁令違法,因為禁令對他們的生意產生無可挽救的傷害。華盛頓貿易團體電子煙技術協會(Vapor Technology Association)認為,將購買香煙及含尼古丁的電子煙的年齡限制提升至21歲,是比禁止更好的策略。