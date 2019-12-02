澳媒警告西方封殺華為將不利5G發展

澳媒稱，5G是未來生產率增長最重要的潛在來源之一，5G設備最好的供應商來自中國，一些西方國家封殺中國電信業巨頭華為公司將付出巨大代價。

澳洲新聞評論網站「The Conversation」當地時間12月2日發布評論文章稱，生產率的增長對經濟發展是至關重要的，在過去15年裏，發達經濟體生產率的增速下降了一半。

推廣5G網絡是未來生產率增長最重要的潛在來源之一，如果冒着損害5G的風險採取封殺中國電信業巨頭華為公司的行動，沒有多大意義。

5G不僅僅是速度快得多，還將減少延遲，延遲是信號開始傳播所需要的時間，這對物聯網來說是至關重要的。

5G有可能成為一種類似於電力的「通用技術」，為人們尚未想像到的商品和服務開闢了新市場。

文章特別指出，5G網絡所需電信設備最好的供應商來自中國，最著名的是華為公司。華為在相關技術上進行了最大的投資，但問題是，華為陷入了安全擔憂。華為目前被禁止參與澳洲的5G網絡與全國寬頻項目的建設。

文章稱，最大的風險在於，一些國家封殺華為的行為，從長遠來看，最終將把世界劃分為不同標準的區域，限制互聯互通。

不同的標準可能會限制全球供應鏈的發展，推高價格，可能會阻礙新技術的應用和擴散，限制5G的能力。

文章最後稱，國際合作可以給澳洲解決這個問題的空間，可能包括與中國的合作。中國和澳洲對網絡安全有着共同的擔憂，可以像兩國在促進貿易其他標準上所做的那樣共同努力。