習近平與普京視像通話　啟動中俄天然氣項目：中俄關係邁入新時代

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12月2日透過視像通話，聯手啟動中俄東線天然氣管道供氣儀式。習近平指出，中俄兩國都處於國家發展的關鍵時期，中俄關係邁入新時代。

習近平在北京與正身於索契的普京透過視像連線互相問候，並見證然氣管道供氣。

習近平對此表示熱烈祝賀，強調這是中俄能源合作的標誌性專案，也是雙方深度融通、合作共贏的典範，希望雙方創促進管道沿線地區經濟社會可持續發展。

習近平強調，2019年是中俄建交70周年，他與普京共同宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，一致決定繼續將發展中俄關係作為各自外交優先方向，堅定不移加強兩國戰略協作和各領域合作。他形容中俄關係邁入新時代，希望中俄雙方再接再厲，造福兩國及兩國人民。

普京表示，中俄東線天然氣管道供氣具重大歷史意義，將使兩國戰略協作達到新的高度。俄方願與中方共同努力，確保這一標誌性戰略合作專案順利實施。

中俄東線天然氣管道起自俄羅斯東西伯利亞，由布拉戈維申斯克（Bashkortostan）進入中國黑龍江省黑河。俄羅斯境內管道全長約3000公里，中國境內段新建管道3371公里，利用已建管道1740公里。