【中美貿易戰】英媒爆料美國或對華為重啟金融核選項

中美貿易談判近來受阻，美國總統特朗普（Donald Trump）12月3日表態說，不排除等到2020年大選之後，再同中國簽協議。與此同時，英媒也爆料稱，白宮或用更強硬的手段施壓中國。

路透社12月3日發佈獨家新聞報道稱，據三位知情人士透露，今年早些時候，特朗普政府曾考慮禁止中國的華為公司進入美國金融體系，作為阻止這家被列入黑名單的電訊設備巨頭的一系列政策選擇的一部分。

這項計劃要求將華為列入美國財政部特別指定國民（SDN）黑名單上，但是最終被擱置。

一位支持這一舉措的知情人士說，未來幾個月該計劃可能會被重啟，這取決於華為的情況。

兩名知情人士說，白宮國家安全委員會考慮了這一計劃，官員們認為這是政策工具階梯上頂層的一個核選項。

報道稱，如果華為被列入相關名單，將幾乎不可能再用美元完成交易。

在中美貿易戰持續的過程中，美國為施壓中國在談判中讓步，於2019年5月份將中國公司華為列入出口黑名單，阻止華為從美國獲得核心技術。雖然美國之後多次推遲實施相關緊鄰，但是華為也遭遇不小的打擊。

英媒最新爆料也正值中美第一階段協議談判受阻之際。談判受阻的主要癥結在於取消關税和購買農產品問題。美國不願取消太多的關税，而中國則不願意承諾購買具體數字的美國農產品。特朗普近日還接連發出威脅稱，如果無法達成協議，他將提升對華商品的關税。

特朗普12月3日在英國對記者說：「我不認為是否取決於他們（中國）要不要達成協議，是我想不想達成協議。」

特朗普還說，對於中美協議，他不設最後期限。他還說，等到美國大選之後，再同中國達成協議可能更好。特朗普還說：「但是他們現在想要達成協議，我們要看看協議是否是對的，協議必須是對的。」