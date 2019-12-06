朝鮮成立專門機構發展醫療旅遊　兼用溫泉吸引中國遊客

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》12月6日報道，朝鮮成立主管涉外溫泉和醫療旅遊事務的「治療觀光交流社」，向外國遊客提供白內障手術、種植牙和腫瘤治療等服務，大部份遊客很有可能來自中國。

三池淵郡邑地區竣工，朝鮮形容是人民的理想城市。（美聯社）

報道指，最近推出的「治療觀光交流社」目的是跟隨國際趨勢，利用醫療等旅遊需求的上升，獲取資金。新的國有實體將在溫泉附近開設醫療機構，溫泉的礦泉水有助於治療神經痛、關節炎、心髒病和皮膚病。

據報道，個人、家庭、團體都可以購買「治療觀光」產品，日程不限，遊客自定。外國遊客可在配備現代化醫療設施的柳京牙科醫院、平壤婦產醫院乳腺腫瘤研究所等醫療機構接受白內障手術、種植牙以及傳統的高麗醫學治療服務。報道還介紹江原道通川郡侍中湖療養所的泥療治療神經痛、關節炎、婦科病的功效。

朝鮮北部有白頭山氡泉、七寶山硫磺泉等豐富的溫泉資源，金正恩執政以來在景區大興土木，格外重視開發宣傳旅遊資源。朝媒報道，金正恩年內已經四度視察陽德郡溫泉景區。

私人旅遊是朝鮮少數幾個未受制裁影響的商業領域之一。分析師稱，2019年有多達35萬名中國遊客赴朝鮮旅遊，朝鮮政府或因此獲得多達1.75億美元的收入。