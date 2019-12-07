印太18國空軍指揮官會議　美稱印太國參與　提升共同應對中國信心

印太地區18個國家的空軍指揮官和代表於12月6日在美國夏威夷出席第11屆空軍指揮官研討會。會議來到最後一天，美國空軍指揮官們表示，印太地區國家軍方的踴躍參與使他們更有信心聯合盟友和夥伴的力量共同應對中國的威脅。

美國不僅派出軍艦進入南海海域，還屢次派偵察機進入南海領空。圖為美軍全球鷹高空無人偵察機。（Getty）

主持這次研討會的美國空軍太平洋部隊司令布朗（Charles Brown）12月5日在印太地區防務記者電話會上說，本屆空軍指揮官研討會的參與規模遠遠超出往屆，這意味着印太地區各國希望通過集體行動解決共同問題的興趣愈來愈大，而其中一個共同問題就是中國南海問題，該問題是印太地區安全的核心問題之一。

布朗指出，儘管美國空軍在南海的行動未引起媒體很多注意，但是空軍過去15年來一直在南海上空飛行，目的是維護這一空域的自由與開放。他說，在那裏飛行的美軍飛機包括轟炸機和偵察機。

布朗也表示，美軍在地域廣泛的印太地區應對中國軍事衝突時可能出現能力空缺，因此美國需要盟友和夥伴們的協助。「召集空軍指揮官研討會正是我們填補空缺的一個辦法，因為這涉及我們的共同利益，以及我們實際上如何發揮各自的軍力以及協同作戰能力。」

共同主持研討會的美國空軍戈德費恩（David Goldfein）對此則持有不同看法。他認為，印太地區是美國空軍的首要戰區，空軍在總體減員的大背景下依然堅守印太地區。

戈德費恩表示，「跟1991年比，我們空軍少了30萬人，飛機大約也少了3,000架，但是如果你看看我們在太平洋地區的軍力部署，我們沒有減少。我們顯著減少了在歐洲的部署，也顯著減少了在美國本土的部署，可我們在太平洋的部署一直很穩定。」

戈德費恩還表示，隨着盟友和夥伴合力越來越壯大，美國將能夠實現一個自由與開放、並造福大家的太平洋的願景。