庫德洛稱中美接近達成協議　惟倘條件不獲滿足華府會走人

美國對中國進口貨品加徵另一輪關稅措施會在12月15日生效之際，美白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）12月6日接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問並指出，美中「仍接近」（still close）達成貿易協議，但如不符合一些條件，美國總統特朗普已準備「走開」（walk away，即離開談判桌）。

他在CNBC《華爾街直播室》（Squawk on the Street）節目接受訪問時表示歡迎中國6日公布豁免部分美國大豆及豬肉的進口關稅。

中美達成第一階段協議的預期看來變得樂觀，但從庫德洛的話中聽來，一切並無全無變數：「總統已說過多次，如這協議不好、如關於未來防止盜取知識產權的保證（不夠）、如執法程序不好，他已說過我們不會冒險一試，我們會走開。總統已說，如我們不能獲得執行（確保中國執行協議條款的機制）及保證，那麼我們將不會前進。」

他表示：「協議接近達成，這可能比11月中時更接近。現實是（中美在進行）有建設性的對話，幾乎每日都對話。我們事實上接近（達成協議）……沒有任何任意設定的期限，但事實上12月15日仍是關於不實施關稅或實施關稅的、非常重要的一天。」

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庫德洛：近期中美討論「熱切」 幾乎每日對話

庫德洛以「熱切」（intense）形容兩國近期討論。他說：「我說熱切是因為這是非常重要的事情。」他說：「當您看過各種類別的情況時，這裏很多東西是利害攸關……（萬一出事）我們負擔不起，我們一定不讓許任何國家（無論中國還是其他國家）不問自取，偷走我們在科技取上取得的突破，以及在與5G相關的先進微處理技術。」

回顧總統特朗普12月5日的論調，庫德洛的話看來是有「管控外界預期」的意味。特朗普5日說美國與中國的貿易談判進展非常好（It's moving along very well）。當他被問及15日關稅是不會生效時表示：「我們要看看，但是現時我們正在前進。 我們不是在討論那個，但我們正在進行非常重要的討論。 12月15日，可能會發生某些事情，但我們尚未討論它。 但是，我們與中國進行很好的討論。」