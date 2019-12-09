新西蘭懷特島火山爆發增至5死10失蹤　逃命影片曝光遊客急忙登船

新西蘭國家行動司令部副部長John Tims於12月9日晚上9時10分在一個記者會上公布，懷特島火山當天下午2時11日分突然爆發，意外中死者人數至少5人，尚有一些人的行蹤不明。

英國《衛報》報道，火山爆發時有逾20名澳洲人在島上。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也在Twitter發文：「在新西蘭懷特島火山爆發後，一場可怕的悲劇正在展開。已知有澳洲人捲入這可怕的事件中，目前我們正在確認他們是否安好。」

新西蘭政府雖想盡快進行救援及搜索行動，但火山灰與有毒氣體不斷對外擴散，這對警方與緊急服務機構人員來說太危險，他們的工作無法進行。

新西蘭總理阿德恩現已起程前往北島城市瓦卡塔尼（Whakatane）。12月9日突然發生爆山爆發懷特島（White Island）位於該國北島豐盛灣（Bay of Plenty）中的一座小島，它與海邊城市瓦卡塔尼（Whakatane）直線距離約為50公里。

阿德恩前往瓦卡塔尼視察時表示，仍有數位遊客下落不明，當局已知當中包含新西蘭人及外國人，政府正與外交部保持密切聯繫，同時確保警方、緊急應變人員能有所需資源處理事件。

▼《新西蘭先驅報》在Twitter上發布在火山口邊緣裝置的攝影機影片截圖，可見它爆發前有一些遊客在火山口附近。當時是當地時間下午2時10分，而火山約在下午2時11分爆發。這些人的處境及下落，令人十分擔心。

#LATEST There are fears for people who were on the island at the time of the eruption. Images from the White Island Crater Rim camera appear to show people at 2.10pm. The explosions happened shortly after.



LIVE UPDATES ➡️ https://t.co/prg5zz4ban pic.twitter.com/s3iBIl2Qo3 — nzherald (@nzherald) December 9, 2019

名為沙迪（Michael Schade）的遊客事發前身在島上，他說自已在火山爆發前不久便是站在火山口。他在個人Twitter帳戶上發布自己所拍影片，畫面顯示火山在噴出大量火山灰，而身在島上岸邊的旅客正在魚貫登上救生艇。在Twitter上也流傳影片，拍得一部直升機在火山爆發損毀。所幸目前已確認直升機上的人沒有受傷。

懷特島火山於當地時間下午2時11分左右爆發，大量火山灰直撲3658米高空，當局將該國合計5級的火山警戒級調升至第4級。

該國警方初步指在火山噴發時以為附近海域及島上有100人，之後下調至50人，到後來確認僅30至38人名郵輪乘客登島。最新消息指出，較早時已有23人被帶離該島。

迄今死亡人數增至5人，其餘傷者多是燒傷。

▼▲圖為身在遊船的旅客拍得的現場影片，可見火山突然爆發後，島上煙霧彌漫。一些遊客已來到島上的碼頭，登上小艇逃走。

▼下圖為名為沙迪的Twitter用家在個人帳戶上公開的現場圖片。可見在當地營運登島旅行團的職員乘小艇前往拯救被困島上的旅客。