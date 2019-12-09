新西蘭懷特島火山爆發增至5死10失蹤　逃命影片曝光遊客急忙登船

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新西蘭國家行動司令部副部長John Tims於12月9日晚上9時10分在一個記者會上公布，懷特島火山當天下午2時11日分突然爆發，意外中死者人數至少5人，尚有一些人的行蹤不明。

英國《衛報》報道，火山爆發時有逾20名澳洲人在島上。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也在Twitter發文：「在新西蘭懷特島火山爆發後，一場可怕的悲劇正在展開。已知有澳洲人捲入這可怕的事件中，目前我們正在確認他們是否安好。」

新西蘭政府雖想盡快進行救援及搜索行動，但火山灰與有毒氣體不斷對外擴散，這對警方與緊急服務機構人員來說太危險，他們的工作無法進行。

新西蘭總理阿德恩現已起程前往北島城市瓦卡塔尼（Whakatane）。12月9日突然發生爆山爆發懷特島（White Island）位於該國北島豐盛灣（Bay of Plenty）中的一座小島，它與海邊城市瓦卡塔尼（Whakatane）直線距離約為50公里。

阿德恩前往瓦卡塔尼視察時表示，仍有數位遊客下落不明，當局已知當中包含新西蘭人及外國人，政府正與外交部保持密切聯繫，同時確保警方、緊急應變人員能有所需資源處理事件。

▼《新西蘭先驅報》在Twitter上發布在火山口邊緣裝置的攝影機影片截圖，可見它爆發前有一些遊客在火山口附近。當時是當地時間下午2時10分，而火山約在下午2時11分爆發。這些人的處境及下落，令人十分擔心。

名為沙迪（Michael Schade）的遊客事發前身在島上，他說自已在火山爆發前不久便是站在火山口。他在個人Twitter帳戶上發布自己所拍影片，畫面顯示火山在噴出大量火山灰，而身在島上岸邊的旅客正在魚貫登上救生艇。在Twitter上也流傳影片，拍得一部直升機在火山爆發損毀。所幸目前已確認直升機上的人沒有受傷。

懷特島火山於當地時間下午2時11分左右爆發，大量火山灰直撲3658米高空，當局將該國合計5級的火山警戒級調升至第4級。

該國警方初步指在火山噴發時以為附近海域及島上有100人，之後下調至50人，到後來確認僅30至38人名郵輪乘客登島。最新消息指出，較早時已有23人被帶離該島。

迄今死亡人數增至5人，其餘傷者多是燒傷。

▼▲圖為身在遊船的旅客拍得的現場影片，可見火山突然爆發後，島上煙霧彌漫。一些遊客已來到島上的碼頭，登上小艇逃走。

▼下圖為名為沙迪的Twitter用家在個人帳戶上公開的現場圖片。可見在當地營運登島旅行團的職員乘小艇前往拯救被困島上的旅客。

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