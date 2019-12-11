【英國大選2019】投票結果四大情景　如何影響脫歐發展？

英國12月12日舉行大選，首相約翰遜（Boris Johnson）能否帶領保守黨勝出，並取得絕大多數議席推動脫歐，是這場選戰關鍵。以下為四個選舉可能出現的結果，以及將帶來的影響：

情景一、保守黨贏得絕大多數議席

若保守黨贏得326個或以上的多數下議院席位，約翰遜的脫歐協議幾乎可以肯定在2020年1月31日前獲通過，並在當日進入脫歐過渡期。

有關過渡期持續到2020年底，期間英國會與歐盟就英歐未來關係談判，試圖達成貿易協議。

英國大選2019：若保守黨贏得大多數席位，英國會在2020年1月31日進入脫歐過渡期。（AP）

情景二、保守黨勝出，但未贏得大多數︰

多項民意調查均指出保守黨暫時領先，但民調幅度顯示，保守黨未必能穩奪脫歐所需的多數優勢。

若保守黨贏得選舉，但卻未能取得絕大多數席位，約翰遜版本的脫歐協議將難以在國會通過。屆時約翰遜或要在脫歐問題讓步，以尋求其他黨派合作。

英國大選2019：若保守黨贏得選舉，但未能取得絕大多數席位，約翰遜或要在脫歐問題讓步，以尋求其他黨派合作。（Reuters）

情景三、工黨贏得絕大多數︰

工黨贏得大多數的機會不大。但若然成真的話，根據工黨9月黨大會決定的脱歐策略，若工黨勝出大選順利執政，該黨會「推動二次公投、把工黨立場留待未來決定」。

這意味工黨會去信歐盟延長《里斯本條約》第50條，以押後脫歐，並在3個月內與歐盟重新談判脫歐協議。6個月後，工黨會就新的脫歐協議與留歐兩個選項付諸第二次公投。

英國大選2019：若工黨贏得絕大多數，該黨會推動二次公投。（AP）

情景四、工黨奪最多議席，但未達到大多數：

若然沒有政黨取得大多數，便出現懸峙國會，各黨需拉攏其他政黨組成聯合政府，在此情況下，約翰遜繼續是首相，直至黨派合組聯合政府。

在工黨議席最多的情況下，工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）將有望拉攏自由民主黨（Liberal Democrats）及蘇格蘭民族黨（SNP）支持，若然成功，或會推動二次脫歐公投。但當然這中間存在不少變數，例如蘇格蘭民族黨表態願意幫助工黨組政府，但也表明會要求再舉行蘇格蘭獨立公投。

若工黨成功組聯合政府的話，郝爾彬亦可能在脫歐解決後再舉行大選，以尋求工黨的多數席位。