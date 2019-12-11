美國趁國際人權日頒布新制裁　緬甸軍方多人成目標

美國政府在國際人權日12月10日，針對來自緬甸、巴基斯坦、利比亞、斯洛伐克等6個國家，20多名被指侵犯人權的人士宣布實施制裁。

緬甸軍方有4人遭受制裁，其中包括國防軍總司令及副總司令。圖為國防軍總司令敏昂萊。（Reuters）

財政部副部長穆齊尼奇（Justin Muzinich）表示，措施是要針對那些殺害為人權挺身而出的記者、反對派人士和律師。制裁將凍結他們在美國的資產，並禁止美國人與他們生意來往。

被制裁的包括有緬甸國防軍總司令敏昂萊、副總司令梭溫及兩名輕步兵師的指揮官，美國指責他們侵犯羅興亞人及其他少數族裔的人權。

2017年緬甸軍方對羅興亞人進行清洗，造成逾萬人死亡，超過70萬羅興亞人逃往鄰國孟加拉，引發羅興亞人危機。

被制裁的還包括斯洛伐克商人科茨納（Marian Kocner），他被指在2018年買兇殺害調查他的記者及其女友。

另一方面，同日國務院禁止了兩人入境美國，其中一人為沙特阿拉伯駐土耳其前領事，他被指曾參與沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害一事。另一人為俄羅斯車臣首府格羅茲尼的內政部長，他被指要對非法處決27人一事負責。

另一方面，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦在國際人權日發聲明，批評中國在新疆、西藏壓迫宗教人士及少數民族，並侵害《中英聯合聲明》與《基本法》保障的香港人自由。蓬佩奧同時批評伊朗、敍利亞及委內瑞拉每日都在侵犯人權。但這三個國家都不在這次新公布的制裁範圍中。