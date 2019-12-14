【中美貿易談判】美國貿易代表辦公室宣布達成首階段協議全文

美國和中國12月13日分別宣布達成首階段協議。美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative）同日發布新聞稿宣布達成協議。

美國貿易代表辦公室發布的新聞稿全文如下：

2019年12月13日

華盛頓特區——美國和中國就第一階段經貿協議（Phase One trade deal）達成具有歷史意義和可執行性的協議（agreement），協議要求中國經貿體制在知識產權、技術轉讓、農業、金融服務、貨幣和外匯多個領域進行結構改革和其他改變。第一階段協議還包括中國承諾在未來幾年內大量增加購買美國商品和服務。重要的是，協議規定強而有力的爭端解決機制，確保迅速有效地實施和執行（enforcement）。美國同意對301條款關稅行動進行重大修改。

「特朗普總統致力達成第一階段協議，實現有意義、完全可執行的結構改革，並開始重新平衡美中貿易關係。這項史無前例的協議實現這些非常重要的目標，沒有總統強有力的領導是不可能實現的。」美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）說。

「今天宣布與中國達成第一階段協議，是推進特朗普總統經濟議程的重要一步。多得總統的領導，這項具有里程碑意義的協議對於朝向更平衡的貿易關係和為美國工人和公司提供更公平競爭環境的方向，取得重要進展。」美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）說。

美國早前根據301條款調查中國在技術轉讓、知識產權和創新方面的行為、政策和做法，並按照調查結果對從中國進口的產品徵收關税。美國將維持對大約2,500億美元的從中國進口產品徵收25%的關税，同時對大約1,200億美元的從中國進口產品徵收7.5%的關税。