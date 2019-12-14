【中美貿易戰】官員透露達協議細節：當天上午才獲特朗普最終首肯

12月13日，中美宣布就首階期貿易協議的文件達成一致共識，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）之後在白宮對記者透露當中細節，他稱直到13日上午10時才獲得美國總統特朗普（Donald Trump）的最終首肯。

2000億美元大採購

13日，美國貿易代表萊特希澤在白宮對記者透露了美中協議的具體內容。萊特希澤說，作為第一階段貿易協議的一部分，中國同意在協議簽署後的兩年中，在2017年240億美元購買額度的基礎上每年增購160億美元的美國農產品。

此外，北京方面還同意每年努力增購50億美元的美國農產品。這將使中國對美國農產品的增購額度提高到400到500億美元，也是美國總統特朗普今年10月11日首次宣布達成貿易協議時保證的目標。萊特希澤透露，雙方計劃2020年1月的第一個星期簽署這份貿易協議。

然而，美國貿易代表辦公室（USTR）在13日發佈的聲明中，並未提及具體採購數額，僅稱「第一階段協議還包括中國承諾在未來幾年內大量增加購買美國商品和服務。」

中方在12月13日晚發佈的聲明中，並未提及中方對美國商品的具體採購數額。

聲明稱，隨着中國國內市場的擴大，中方企業按照世貿組織規則和市場化、商業化原則，增加從包括美國在內的各國進口優質、有競爭力的產品和服務，有助於順應國內消費升級的趨勢，滿足人民日益增長的美好生活需要。

萊特希澤指出，中國總體來說致力於重要的結構變革，並承諾在協議簽署後的兩年內增購總額2000億美元的美國商品與服務，集中在製造業、能源、農業和服務業這四個主要領域。

13日上午才獲特朗普最終首肯

萊特希澤說，中國對特定產品的增購將會有特定的目標，但不會對外公布，以避免擾亂股市。他並說，這項協議符合世界貿易組織的規則，而且中國可以「在市場購買時機成熟時」自由地購買商品。

萊特希澤透露，特朗普總統10月11日首次宣布達成貿易協議後，雙方花大量時間確定協議措辭的具體含義，而且這些討論一直進行到12月13日的上午。他在上午10時才獲得特朗普總統的最終首肯。

萊特希澤說，協議將降低美國對中國進口產品的部分徵税，而且原定12月15日繼續增税15%的計劃被無限期推遲。新關税將在協議簽字30天後生效。

萊特希澤說，第一階段的貿易協議涉及中國進行重要的結構改革，包括停止強迫在華經營的美國公司進行技術轉讓，並增加對知識產權的保護等。

萊特希澤透露，美中第二階段的貿易協議談判將在適當的時間開始，但特朗普總統不希望等到2020年的總統大選之後才開始談判。

姆努欽：協議有利全球經濟

據美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）12月14日報道，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）14日表示，美中13日達成的「歷史性」協議將促進全球經濟增長。

姆努欽對CNBC表示，美中達成的局部協議將解決一系列華盛頓貿易議程的核心問題。

姆努欽說：「這項協議涉及知識產權、技術轉讓、結構農業問題、金融服務開放、貨幣諒解以及（中國）購買美國農業和美國商品的承諾。」

姆努欽還駁斥了美國正在抵制以規則為基礎的貿易體系的說法，認為與中國公平競爭將有利於全球經濟。

姆努欽說：「在很長一段時間裏，美國對中國開放，但中國不對美國開放，有着非常嚴格的限制。對於世界第一和第二大經濟體來說，應該有更多的貿易往來，這就是我們一直在努力的。我認為這些協議不僅會對美國有好處，也對全球增長非常有利。」