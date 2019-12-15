英女王12月19日國會演說　首相府：會提及脫歐協議

英國首相府12月14日表示，女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）會在19日到國會發表講話，公布首相約翰遜（Boris Johnson）贏得大選後的立法議程，內容包括在聖誕節前把脫歐新協議再次提交國會表決。

英國19日舉行國會開幕大典（State Opening of Parliament）。儀式在上議院議事廳進行，女王屆時會發表一份由政府書寫的演講辭。

首相府稱，他們預計女王19日的演講將延續她10月演說時的內容，另外再加入一些有關國民保健制度（National Health Service）和加強司法系統的內容。

除此之外，女王還會在近期發表另一場演說。那就是她每年都會發表的聖誕文告。它是由女王親筆撰寫，並會預先在白金漢宮錄製，再於聖誕期間播出。

按照傳統，每屆國會會期開始時，均會舉行國會開幕大典，英女王將主持儀式並致辭，讀出內閣擬定的施政大綱和立法工作。（Reuters）

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美國雜誌《名利場》（Vanity Fair）引述王室消息人士指，女王正努力地撰寫文告，不過她正處於「非常艱難的時刻」。消息人士稱，由於大選的緣故，文告迄今仍處於首次草稿的階段，而且她的士氣有點低落。

作者在文中提及，2019年對於皇室成員來說，是充滿震撼和動蕩的一年。女王在忙着寫文時，問題仍是如何處理2019年發生的事，包括英國脫歐、其家庭紛爭（威廉王子及哈里王子夫婦被傳不和）以及她兒子安德魯王子（Prince Andrew）的性醜聞。

安德魯王子在11月20日宣布暫停執行王室職務。他被指控過去與美國「元首級淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相熟、曾透過對方與17歲少女朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）發生性行為。這令王室陷入自1997年年來最大的公關災難。文章引述王室評論員形容，今年是英王室第二個「多災多難的一年」。