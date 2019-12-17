約翰遜豪言24小時工作回報選民　擬立法迫使英國明年底前完全脫歐

英國保守黨在12月12日選舉取得大勝後，首相約翰遜（Boris Johnson）12月17日會見內閣成員，他形容這是「人民的內閣」（People's Cabinet），豪言必須每日24小時工作兌現競選承諾。約翰遜政府又確認擬立法限制脫歐過渡限期不超過2020年底，迫使英國在2020年底前完全脫歐。

約翰遜表示，「人民的內閣」將要回報選民，全力工作兌現競選承諾。這些承諾包括在2020年1月底前脫歐等，他稱「這是重大的選舉，我們要回報選民的信任，每天24小時工作。」

約翰遜12月17日會見內閣成員（美聯社）

英國首相府亦確認，擬立法限制脫歐過渡限期不超過2020年底，約翰遜已向歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，兩人將「精力充沛」（great energy）地合作，確保2020年底前就英歐未來關係取得共識。

按目前脫歐時間表，英國在2020年1月31日脫歐後，將進入脫歐過渡期，讓英國與歐盟完成貿易協議及各種立法程序。不過因過渡期期限本身可以延長，若過渡期一直延續下去，英國將未能完全脫離歐盟。

英國獨立電視台（ITV）早前已報道稱，約翰遜有意提交國會法案，限制脫歐過渡期限至2020年底，約翰遜希望透過設立死線，迫使歐盟盡快與英國達成貿易協議。

但這亦意味若2020年底前英國與歐盟無法達成貿易協議或完成立法程序，英國將猶如「無協議脫歐」，相關影響將衝擊英國及歐盟企業。歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）警告，只有11個月談判的時間，將難以與英國達成全面的貿易協議。