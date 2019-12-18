愛沙尼亞部長稱芬蘭總理是「銷售女郎」後道歉：我其實是讚她

芬蘭12月10日選出世界上最年輕女總理、34歲的馬林（Sanna Marin）後，她成為眾人焦點，鄰國愛沙尼亞內政部長赫爾姆（Mart Helme）稱她從一名銷售女郎（sales girl）當上總理，並與一些街頭鬥爭者與未受過教育的人一起走入芬蘭內閣，因而引發風波。赫爾姆之後道歉，聲稱自己其實是在讚美馬林。

英國廣播公司（BBC）報道，愛沙尼亞內政部長、保守人民黨領導人赫爾姆12月15日晚接受電台節目專訪時稱「現在我們看到一名銷售女郎如何當上總理，其他一些街頭鬥爭者、未受過教育的人也一起進入了芬蘭內閣。」赫爾姆進而質疑芬蘭新政府能否捍衛國家利益。

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為此，愛沙尼亞女總統、現年49歲的卡留萊德（Kersti Kaljulaid）公開發表道歉聲明稱，對於赫爾姆的言論，她深感「難堪」。卡留萊德表示，12月16日已經致電芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö），希望他能轉達自己對馬林以及她內閣成員的歉意。

卡留萊德當天進一步要求愛沙尼亞總理拉塔斯（Jüri Ratas）解除赫爾姆的公職。

巧合的是，2016年10月10日，在卡留萊德就任、成為愛沙尼亞首位女總統時，她亦是國家最年輕的總統。

左起芬蘭教育部長安德松（Li Andersson）、財政部長庫爾穆尼、總理馬林和內政部長奧希薩洛是執政聯盟其中四個政黨的領袖，全部均是三十出頭（路透社）

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赫爾姆迫於各界要求辭職等的壓力，12月16日向馬林道歉，但他辯解稱：「我實際上是在誇她，馬林證明了人們是可以從低下的社會地位升到政治巔峰的。」

馬林在Twitter上對赫爾姆說，自己為芬蘭感到「無比自豪」，「在我們芬蘭，一個來自貧窮家庭的孩子能受到教育，在一生中有所成就。即使是商店裏的收銀員也能成為總理。」馬林曾公開表示，自己出身於貧苦家庭，是全家唯一讀過大學的人，並在讀大學和從政之前在芬蘭第三大城市、坦佩雷市的商店擔任收銀員。