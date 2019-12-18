澳洲經歷有紀錄最炎熱一日　平均氣溫達40.9度

澳洲正值夏季，天氣長期炎熱，氣象部門的數據顯示，當地在12月17日的全國平均氣溫達攝氏40.9度，是有史以來最炎熱的一日，而且紀錄更有可能繼續打破。

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）指，17日的新高打破2013年1月7日的40.3度紀錄，而且當地中、南部地區的氣溫更比平均高8至16度。當局表示，澳洲會於周末面臨熱浪侵襲，南澳阿德萊德（Adelaide）20日的氣溫可能高達44度，維多利亞省西北地方亦可能錄得47度高溫，而墨爾本（Melbourne）在當地時間18日下午3時的氣溫為39.7度。

澳洲在12月17日經歷當地史上最炎熱的一日，對於正在撲救森林大火的消防員而言，情況可謂百上加斤。（AP）

受到炎熱天氣影響，西澳、南澳及維多利亞省部份地區已經發出火災危險警報，而遭受森林大火侵襲的新南威爾斯省則維持明火禁令，預計當地在未來四日的日間溫度會比同期平均溫度高14度，省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）警告，炎熱天氣加上風勢會令消防員撲救森林大火的難度增加。

氣象局表示，由山火引致的濃煙在未來數日影響新南威爾斯及首都坎培拉（Canberra）地區，呼籲區內民眾保持警覺。