普京年度記者會　談中俄關係及特朗普彈劾案

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2019年度大型記者招待會於12月19日在莫斯科舉行。這是自2001年以來，普京第15次舉行年度大型記者會，他在會上談到中俄關係，又被問及美國總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案。

普京：預料美國參議院會否決特朗普彈劾案

普京被問到特朗普的彈劾案時，普京稱這是美國的兩黨政治鬥爭。普京還提到特朗普之前被指與莫斯科勾結，始終未得到確實，但如今民主黨人又找到一個理由，即特朗普對烏克蘭「施壓」。普京認為，針對特朗普的彈劾是牽強的，他預測美國參議院將會否決。

普京：中俄互信達到前所未有水平

有中國記者問到中俄關係及世界格局時，普京說，俄中之間最重要的不是數字，而是兩方的互信達到了前所未有的水平，在經濟、航天航空合作和其他領域都取得了成功，這對世界秩序而言很重要。

普京還說，蘇聯解體之後出現一種錯覺，好像單極世界是可能的，但這是不對的。

普京舉行年度記者會（路透社）

普京談俄羅斯遭禁賽

會上又有記者問到世界反興奮劑機構（WADA）執行委員會12月9日宣布禁止俄羅斯在未來4年參加大型國際賽事一事，對此普京回應說，世界反興奮劑機構的決定不符合正常思維和國際法。

普京表示，對服用興奮劑做出的任何懲罰措施都應是針對個人的，不應連累“幹凈的”運動員。普京提到幾乎是世界上僅有的可以跳四周跳的俄羅斯花滑運動員，他認為，有人想把俄羅斯運動員“清除出去”。

普京年度記者會的來源

2001年以來，普京擔任總統期間每年都會舉行年度記者會，除2008年5月至2012年5月其擔任總理並未舉行。2012年，他重新上台，繼續恢復這一傳統。

普京2001年第一次以大型招待會的形式與記者交流，用時最短，僅達1.5小時；時間最長的一次是2008年，總統直播時間達4小時40分鐘，回答了106個問題。

2018年共有1,702名記者受邀參加普京新聞招待會，2017年有1,640名記者獲邀。普京2018年大型記者招待會持續3小時43分鐘，回答了53個問題；2017年持續3小時40分鐘；2016年持續3小時50分鐘。