英國Tesco暫停購入中國聖誕卡　稱有顧客發現在華囚犯求救信息

英國最大的零售商樂購（Tesco）12月22日宣布，暫停從中國相關企業購入聖誕卡，稱因為有顧客在卡中發現相信是外籍囚犯留下的求救內容。

樂購是英國規模最大的連鎖超市，也是僅次於沃爾瑪、家樂福的全球第三大零售集團。（Reuters）

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報道，一名6歲的女童和家人曾在樂購購買一盒中國製聖誕節卡，然後發現卡上有人寫下求救信息。信息上有人自稱是在上海青浦監獄的外籍囚犯，而且被迫勞動，因此希望有人能將此事通知人權組織，並聯繫英國公民漢佛萊（Peter Humphrey）。

報道指，信息中提及的漢佛萊是一名私家偵探，中文為韓飛龍，他與其妻子於2014年在中國被判刑，後於2015年6月被驅逐出境，中方曾公布過他的認罪視頻。報道引述漢佛萊稱，確信留下信息的人是青浦監獄囚犯，稱這些囚犯在自己被釋放前就認識他。

樂購每年會向一些英國慈善機構出售聖誕卡和捐款，公司發言人表示，有關超級市場將立即暫停從中國企業購入聖誕卡，原因是「之前有媒體稱一名顧客在聖誕卡中發現了中國外籍囚犯寫下的求救內容」，未來將對相關企業展開全面審查，以確保這類商品不會出現在超級市場供應鏈中。

According to the Sunday Times, Florence Widdicombe opened a £1.50 box of Tesco cards to find that one of them, it said: "We are foreign prisoners in Shanghai Qingpu prison China. Forced to work against our will. Please help us and notify human rights organisation." #CCPChina #ccp pic.twitter.com/SXW1Hy8GyM — Ronnie😷🇭🇰✋🏻☝🏻🎗 (@ronnie_yeung) 2019年12月22日

發言人續指，有關聖誕卡是由浙江雲廣印刷廠生產，惟目前沒有證據顯示該印刷廠違反禁止使用監獄勞工的規定。發言人強調，如果未來出現相關證據，樂購將會把印刷廠從供應商名單中剔除。報道指，發言人提及的印刷廠距離青浦監獄約100公里。

中國相關部門以及涉事企業目前未有回應。