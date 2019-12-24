車路士球員魯迪格被取笑猴子　英政府籲應對歧視行為

效力車路士的黑人球員魯迪格（Antonio Rudiger），在12月22日對熱刺的英超聯賽中，懷疑被在場觀眾取笑是猴子後，英國政府翌日呼籲各隊主帥，採取進一步行動以應對球場上出現的種族歧視行為。

車路士周日以2-0擊敗熱刺，但兩隊在比賽期間出現小插曲，車路士後衛魯迪格與熱刺前鋒孫興民發生衝突後，有球迷曾向魯迪格做出模仿猴子的叫聲。魯迪加隨後向球證泰勒（Anthony Taylor）投訴，導致賽事一度暫停，球場亦有播出廣播呼籲球迷停止有關行為，泰勒亦有跟兩隊主帥摩連奴（Jose Mourinho）和林柏特（Frank Lampard）對話。

車路士後衛魯迪格與熱刺前鋒孫興民發生衝突後，有球迷曾向魯迪格做出模仿猴子的叫聲。（路透社）

比賽過後，魯迪格透過社交網Twitter推帖並寫道：「太可惜，種族主義在2019年仍然存在，這種廢話何時停止？」魯迪格續說，熱刺球場近日安裝了閉路電視，相信應能發現及懲處違法人士。的支持。

It is really sad to see racism again at a football match, but I think it's very important to talk about it in public. If not, it will be forgotten again in a couple of days (as always). (1/4) — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) December 22, 2019

英國職業足球協會（Professional Footballers Association）發表聲明，呼籲政府對足球界出現的種族主義和仇恨犯罪展開調查。唐寧街發言人翌日表示：「任何種族主義在足球或其他地方都沒有地位，我們需要加緊練習。不過，沒有應協會要求對相關人士進行調查。