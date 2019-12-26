文在寅與李克強會晤時提及一要求　引起美國牴觸情緒

在美國等國堅持制裁朝鮮的背景下，韓國總統文在寅向中方要求支持朝韓鐵路公路等的建設，美國方面隔空警戒，希望聯合國成員國都遵守對朝制裁。

韓國《東亞日報》12月25日報道，韓國總統文在寅24日表示：「如果以東北亞鐵路共同體為開端，實現能源共同體、經濟共同體和和平與安全體制，企業的商機將會更多。」

繼23日在中韓首腦會談上討論中俄提出的緩和對朝制裁決議草案後，文在寅再次強調了連接因對朝制裁受阻的朝韓鐵路和公路的必要性。

文在寅24日在成都舉行的中日韓商務峰會上表示：「中國的『一帶一路』、日本的印度-太平洋構想、韓國的新北方和新南方政策旨在連接大陸和海洋、心與心，幫助所有人實現和平與繁榮」，「期待整個亞洲都能實現和平經濟」。他邀請韓國、朝鮮、美國、中國、日本、俄羅斯、蒙古國共同參與東北亞鐵路共同體構想，並再次強調連接朝韓鐵路和公路的必要性。

文在寅23日在與中國國務院總理李克強舉行雙邊會談時，曾要求中國支持包括連接朝韓鐵路、公路的東北亞鐵路共同體構想。

然而，美國表示「對朝制裁立場沒有改變」，斷然拒絕對朝制裁緩和的論調，人們對美韓合作的擔憂正在加大。

美國國務院發言人就在中韓首腦會談上討論的緩和對朝制裁表明美國立場稱：「所有聯合國會員國都有義務遵守安理會決議的對朝制裁，我們（美國）要求所有會員國繼續這樣做。」

日本首相安倍晉三24日也在中日韓領導人會議的共同媒體發表中強調，「完全履行（旨在實現朝鮮完全無核化的）安理會決議，維持朝美對話進程勢頭，這是日中韓的共同立場」，強調維持對朝制裁。

韓國《朝鮮日報》12月23日報道稱，6月30日在首爾與美國總統特朗普（Donald Trump）舉行會談時，文在寅表示：「將推進新南方政策和印度-太平洋戰略的協調合作。」這是文在寅首次公開表示將協助美國的印度和太平洋戰略。

但是23日與習近平會晤提到要支持中國的「一帶一路」構想。有聲音認為，文在寅政府正在中美之間開展走鋼絲外交。