塵封50年美日密約終見天日　揭秘美軍交還沖繩內幕

日本外務省12月25日在官方網站公布的外交文件顯示，時任日本首相佐藤榮作與美國前總統尼克遜（Richard Nixon）曾於1969年達成秘密協議，同意在緊急事態時重新在沖繩部署核武器，作為交還沖繩條件。

美國軍方當年雖反對該白宮高層的意見，但最終決定權在美國總統手上。圖為1974年8月8日，尼克松在辭去總統職務後登上白宮的直升機。（Getty Images）

這份1969年12月9日的外交文件記錄了白宮高層與日本駐美大使的對話。文件未有明示雙方官員是誰，但一般相信是前駐美大使館官員吉野文六，及安全會議（NSC）前官員郝柏林（Morton Halperin）。

秘密協議同意美國在緊急事態時重新在沖繩部署核武器，但同時認為「把核武器再運回沖繩並無戰略價值」。郝柏林表示即使真正需要動用核武器，可以選擇直接從美軍關島基地的B-52轟炸機或北極星潛艇發射。

分析認為這是日美就美軍交還沖繩的折衷方案，當年美軍堅持要在沖繩佈署核武，應對前蘇聯及朝鮮威脅，但當年日本民眾仍被長崎及廣島核爆陰影籠罩，佐藤榮作亦宣布「非核三原則」，日美雙方就是否在沖繩留有核武爭持不下。

而這折衷方案，相信是為當年解決這關鍵問題達成的協議。美國交還沖繩並撤走核武，背後日本同意若發生緊急事故美國可把核武重新在沖繩佈署，但雙方理解這情況並不現實。