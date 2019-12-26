【美國大選】美媒：防俄羅斯干預　網絡司令部制定信息戰策略

隸屬於美國軍方的美國網絡司令部（Cyber Command）正為進行信息戰（information warfare）做準備，《華盛頓郵報》稱，其目的為防止俄羅斯干預2020年美國總統選舉。

美國匿名官員透露，美國網絡司令部正在指定的信息戰策略不會用於對付俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），否則行動將被視為過於挑釁。（Reuters）

據《華盛頓郵報》12月26日報道，美國匿名官員透露，美國軍事網絡官員正在制定針對俄羅斯高級官員和精英的信息戰策略。如果他們繼續進行干預2020年美國總統選舉，他們的個人信息可能會受到攻擊。

如果俄方試圖通過黑客入侵美國選舉系統，或通過挑撥民意來干預美國2020年總統選舉，美方將做出回應。

據匿名官員透露，針對俄羅斯高級官員和精英的作戰策略僅是美國謀劃的信息戰的一部分，

《華盛頓郵報》11月曾報道稱，美國情報機構的一份報告發現，俄羅斯2020年行動的首要目標是在美國內部挑撥離間。美國2018年曾開展網絡行動，以防止外界干擾2018年中期選舉。

美國參議院情報委員會在今年的一份報告中發現了俄羅斯對選舉的「廣泛」干預。美國有線電視新聞網（CNN）等多家媒體也曾報道過俄羅斯可能會干預美國大選。

截止記者發稿時，美國五角大樓和網絡司令部沒有對此信息發表官方評論。