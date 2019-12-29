伊朗軍方：伊中俄三國未來將繼續舉行海上軍演

伊朗海軍少將薩亞里（Habibollah Sayyari）表示，伊俄中三國計劃未來將繼續舉行聯合海上軍事演習，而本次演習是為將來舉行的演習做準備。

今年11月美國「林肯號」航母戰鬥羣首次被部署到中東地區。（Reuters）

據俄羅斯衛星通訊社當地時間12月29日報道，伊朗海軍少將薩亞里當天表示，伊朗、俄羅斯和中國計劃未來將繼續在印度洋北部海域舉行聯合軍事演習，而目前三國是在演練行動方式和方法，此舉旨在使演習未來能夠繼續舉行。

他還表示，三國舉行軍演並不意味着計劃建立聯盟。

此外伊朗駐俄大使賈拉里（Kazem Jalali）當天也向該社表示，本次演習的宗旨是研習反恐與打擊海盜並執行安保任務的行動方案，並不針對其他國家。

對此報道指出，本次演習於12月27日拉開帷幕並將持續到12月30日，而伊朗附近水域緊張局勢由於在今年夏天發生的一系列事件已經加劇，此外美國軍方也對本次演習大為關注。

據瞭解，本次軍演是伊朗自1979年伊斯蘭革命後，該國首次與中俄兩國舉行的聯合軍演，中國海軍派西寧號導彈驅逐艦參演，俄羅斯海軍則派出3艘軍艦參演，演習項目包括救助起火或受到海盜攻擊的船隻以及進行射擊演練等。