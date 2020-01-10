【中美貿易】英媒：美國溫和派談判代表或已主導首階段協議談判

在美國總統特朗普（Donald Trump）宣布簽署第一階段中美貿易協議後，中國官方1月9日確認副總理劉鶴將於1月13日赴白宮，15日正式簽署協議。英國媒體刊文解析指，站在劉鶴身邊的美國談判代表分別有「鴿」與「鷹」派，第一階段中美貿易協議或是由前者主導。

白宮鴿派與鷹派的較量

過去兩年，中美兩國邊打邊談。一邊關税戰不斷升級，一邊談判13輪。新聞報道中最常見的照片，除了特朗普，外界最熟悉的畫面是三個人的合照——劉鶴身旁站着美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。

英國廣播公司（BBC）10日指出，這種組合令人疑惑，像中國一樣派出一名談判負責人是國際場合通行做法，美國卻派出兩人進行雙頭領導。所以，中國駐美大使崔天凱才感慨「非常困惑」美國總統到底聽誰的建議。

值得注意的是，姆努欽和萊特希澤兩人，其實背後還分別站着白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow），與白宮貿易與製造業政策辦公室主任納瓦羅（Peter Navarro）。他們代表兩股力量，在美國媒體的敘述中，是温和派與強硬派，在中國媒體的語境中，他們是白宮中的對華鴿派與鷹派。

過去兩年的不同階段，温和派與強硬派在中美貿易談判中相繼佔據上風。一般而言，美國對外貿易政策，由美國財長和商務部長共同制定，羅斯（Wilbur Ross）和姆努欽因此在中美貿易談判中第二輪和第三輪分別參加與劉鶴的會談。但第五輪，萊特希澤空降，成為重要的談判議程主導者。雙頭制貿易談判代表就此形成。

羅斯曾參與中美前期貿易談判，之後則並未出現在美方談判人員名單中。圖為2019年1月30日，美國商務部長羅斯（右）與中國副總理劉鶴在華盛頓舉行中美貿易談判。（Reuters）

相比萊特希澤，美國財長姆努欽被視為温和派人物。有美國學者曾指出，「納瓦羅和萊特希澤當然是強硬派，而姆努欽更像是一個全球主義者，支持自由貿易。羅斯更像是一個不確定的變數，有時他表現得很激進，有時又扮演一個妥協者。」

第一階段協議：鴿派的勝利

鬥爭的細節也可以從中美談判的進程中窺見。在前十輪談判中，美國強勁的經濟和就業數據，對白宮鷹派而言是重要的底牌，他們相信，對中國不斷加碼關税壓力，極限施壓，最終會使中國屈服。

在極限施壓下，中國似乎在談判條款上不斷讓步。2019年1月30日，中美開啟第五輪貿易談判，然後談判節奏飛快，三個多月談了七輪。輿論開始相信一個貿易協議勢在必行，資本市場一片樂觀。

但在最終時刻，中國拒絕承認談判成果，對協議草案大幅度修改，特朗普指責中國「開倒車」，立即大幅提升對中國的關税税率。貿易戰火升至高點，鷹派在中美貿易戰中的角色發揮到了極致。

2019年5月1日，中美官員在北京釣魚台國賓館舉行新一輪貿易談判。由於分歧明顯，會談被迫暫停，中美雙方相互繼續加徵關税。（Reuters）

然而，這種策略似乎不再管用，中國頂住壓力，並未讓步，談判長時間停滯；另一方面，隨着美國大選的臨近，以及特朗普遭遇彈劾，使得鷹派主導的策略開始發生動搖。

2019年10月10日，中美再啟談判，這一次，姆努欽和庫德洛為代表的温和派，開始發揮作用。最終第一階段的協議被證明，特朗普似乎在向温和派的政策傾斜。