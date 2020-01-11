朱鎮模等10名韓星遭黑客盜手機資料兼短訊曝光　警方介入調查

韓國媒體1月10日報道，著名演員朱鎮模等至少10名韓星遭黑客盜取手機資料及乘機勒索金錢，目前有部分疑似相關短訊內容在網絡流傳，引起哄動。韓國警方之後表示，已經介入調查。

首爾地方警察廳網絡安全科表示，正對多位知名人士遭盜取手機資料及勒索的事件展開調查，警方強調會顧及受害者私隱，目前不會提供詳情。

朱鎮模透過所屬事務所表示，會就事件採取法律行動（Getty Images）

部分短訊內容曝光

這次事件轟動韓國社會，韓國媒體Dispatch報道，有黑客成功盜取至少10位知名人士的手機資料，包括短訊內容、相片及影片等，黑客之後向多人勒索金錢，金額由5000萬韓圜（約34萬港元）至10億韓圜（約700萬港元）不等。

報道提到，涉事藝人包括45歲《奇皇后》男星朱鎮模，他沒有應黑客要求付款。但之後韓國網絡開始流傳疑似朱鎮模與其他藝人在2013年聊天的短訊內容，當中包括對女性評頭品足的露骨對話、疑似相約尋歡等，使得朱鎮模一邊是受害人，但另一邊短訊內容也在當地社會引發爭議。

朱鎮模所屬事務所之後發表聲明，沒有確認短訊內容，但承認朱鎮模的手機資料遭黑客入侵，表明會採取法律行動。

韓國媒體報道，涉案人士還包括最少2位演員、1位偶像藝人、1位導演及1位知名廚師等。

三星回應事件稱，三星雲端服務沒有遭黑客入侵（Getty Images）

韓國三星回應事件

另一方面，由於當地媒體報道涉事受害人都是Samsung Galaxy S系列的手機用家，使得韓國三星（Samsung）也站出來回應事件。三星發表聲明稱，Samsung Galaxy手機或三星雲端服務並沒有遭黑客入侵，懷疑事件與個別用家的戶口資訊洩露有關，強調只要用家的帳號與密碼沒有洩露，在雲端戶口的個人資料會得到保護。