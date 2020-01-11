朝鮮：特朗普給金正恩的生日祝福無法重啟美朝對話

朝鮮外務省顧問金桂冠1月11日表示，儘管朝鮮最高領導人對美國總統特朗普（Donald Trump）的個人印象很好，但朝方不會因為後者發送的生日祝福而重返談判桌。

截至目前美朝兩國最高領導人共有過三次會面，最近的一次是在板門店。（AFP）

美聯社1月11日報道，朝鮮外務省顧問金桂冠當天就「韓國向朝鮮轉達美國總統特朗普對朝鮮國務委員會委員長金正恩生日祝福」一事進行了回應，他表示此舉不足以重啟美朝對話並指責韓國在這件事中表現得「自以為是」，因為朝美高層間有特殊的聯繫渠道並且金正恩在韓方轉達前就知道了相關消息，而這恐怕是韓國所不知道的事情。

金桂冠稱，儘管金正恩對特朗普的個人印象很好，但這只是個人層面上的事情，而朝鮮最高領導人代表的是國家以及國家利益，他不會根據這一印象去討論國家事務，因此如果美韓兩國認為總統特朗普發送的生日祝福就可以促使朝方重返談判桌，那麼它們便是在「做夢」。

金桂冠表示，朝方對兩國談判陷入僵局感到「深深的」挫敗感並且朝鮮經濟目前面臨着困難，但儘管如此，朝方也永遠不會通過徹底棄核的方式來尋求結束由美國領導的制裁。

此外金桂冠還警告韓國不要對朝美兩國領導人的關係進行干涉並指責韓國傳達消息的行為是「自以為是」，因為朝方此前曾通過特殊的聯繫渠道從美方那裏收到了相關消息，而這恐怕是韓國方面不知道的。

對此報道指出，朝鮮在過去的幾個月中幾乎完全切斷了與韓國的合作並要求其「遠離美國」，並且金正恩不久前曾表示要繼續發展核武器庫，因為美方不斷向朝方施壓。

據瞭解，有消息稱1月8日是朝鮮最高領導人金正恩的生日並且他今年是36歲，但朝方未對此予以過證實。

此外2019年12月31日，金正恩在朝鮮勞動黨七屆五中全會做報告時曾表示，朝鮮將不受暫停核試驗的約束並且即將會擁有新的戰略武器，如果美國堅持對朝鮮採取敵對政策，那麼朝鮮半島永遠無法實現無核化。

對此中國外交部發言人耿爽在2020年1月2日舉行的例行記者會上表示，延續朝鮮半島對話緩和局面並推進半島問題政治解決進程符合有關各方的共同利益，當前形勢下加劇緊張並且不利於對話的行動不可取，中方希望各方堅持對話協商，相向而行，積極尋找打破僵局的辦法，為推動政治解決半島問題做出切實努力。