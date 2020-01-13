【東京奧運】選手村大床全部紙皮製　日本網民大嘆：真寒酸

東京奧組委在１月9日公開了奧運村的示範單位，最大焦點落在房間使用的紙版床。除了是否有「訓爛」塌床的風險外，更多日本人的即時反應是：寒酸！

選手村的示範單位，紙板床最受注目（Reuters）

2020東京奧運的選手村的床採用了特殊設計，全部是由紙皮製作的紙版床。據介紹紙皮的好處是移動容易，因重量輕關係運動員可按需要隨意搬動整張床，奧運結束後也可以拿去回收循環再造，十分環保。

不過使用紙版床除了有是否足夠堅固，確保選手不會在半夜塌床的風險外，更多日本人看見展示後的即時反應是：寒酸。

災難用應急紙板床

在日本事實這類紙版床並不新鮮，在日本一直都有一類叫作「臨時應急紙板床」的產品，讓人們在地震或颱風發生在臨時避難所暫避時，可以讓避難的人作臨時床鋪睡覺。

日本亞馬遜一款類似的產品售價約8500日圓（約600港元），可一個人簡單組裝，而且聲稱可承托450公斤的重量，相撲手亦綽綽有餘。

只不過「睡紙皮箱」很有窮困的悽涼感，加上奧組委展示的紙皮床毫不掩飾紙皮箱的強烈感覺，因此令人格外有一種寒酸感。

紙板的摺痕和質感非常強烈，毫不掩飾告訴你在睡的是紙皮箱。（Reuters

日本網民反應

● 選手村作為歡迎選手的答案竟然是紙皮箱？

● 睡紙皮箱還不如訓睡袋

● 整個選手村的屋都用紙皮製好不好？

● 3萬億日圓的預算到底用到哪裏去了？

● 里約奧運的選手村還真的正常得多