中美經濟差距到底多大？　專家：還有13年距離

「中國崛起」一詞可謂耳熟能詳，不少人都認為中國可以超越美國，但到底中美之間的差距還有多遠？有英國及中國的專家分別為此作出分析。兩者分別指出美國仍然大比數領先中國，相差十三年時間。

韓國《中央日報》1月17日報道，英國智庫經濟管理研究所（CEBR）較早時公布的《排行榜》報告指，中國將會超過美國，成為世界最大經濟體。

報告稱，美國經濟在2019年排名第一，佔全球GDP的24.8％，中國以16.3％位居第二。

CEBR預測，隨着經濟的增長，中國的貧困人口將逐漸減少，中國的經濟規模將超過美國。中美經濟將在2033年發生逆轉。即使如此，也比上一份報告中預測的2032年遲一年。 CEBR為此解畫，稱沒有預期美國經濟的持續增長。

中美雙方正式簽署首階段貿易協議，但有不少結構上問題仍待解決。（Reuters）

中國經濟管理博客「第十經濟觀察室」4日亦以五個方面進行對比中美經濟實力。

1.投資規模和生產率：美國佔優勢

根據世界銀行的數據，2017年中國人均投資為3,200美元，美國為12,600美元，這拉大了GDP差距。即是說，如果投入1美元，中國人的產出為2.75美元，而美國人為4.75美元。中國的生產力約為美國人的58％。經濟觀察室認為「低技術技能和學歷」是造成這一結果的主要原因。

2.研究與發展：美國相對佔優勢

2017年，中國人均研發投入為183美元。這大約是美國（1,697美元）的十分之一。

與研發投資相比有什麼影響？ 2016年，每10,000人發表的高科技論文（計算機科學、數學、生物學、藥物等）的數量在中國為3，在美國為12。在效率方面，中國是美國的2.5倍。

特別是在應用科學領域，中國比美國高。即使中國的投資只是美國的十分之一，但每10,000人中的專利數量在中國為10，超過美國的8.6。

3.能源和礦產資源儲量：美國佔主導地位

美國比中國更容易獲得能源，這意味着降低生產成本更容易。為中國賺取100美元的能源資源，其成本為6.69美元。而美國只需要5.41美元。美國的能源效率是中國的1.24倍。不過，中國擁有更多的礦產資源。2016年，中國人均鐵礦石儲量為15噸，美國為9.21噸。

4.學歷水平：美國佔優勢

2014年，中國的人均教育投資為308美元，僅為美國（1,695美元）的十分之一。同年中國的公共教育預算佔GDP的4.1％。這比起平均值的5.0%為低，更落後墨西哥（5.3％）、巴西（6.0％）、非洲撒哈拉沙漠地區，以及北美和歐洲。

中美之間的差距在高等教育領域更加明顯。在2015年，中國的高等教育學歷為43.4％。美國為85.8％。

5.工作時間：中國佔優勢

根據世界勞工組織（ILO）的數據，2018年，中國人平均每天工作9.2小時，而美國人每天平均工作6.8小時。中國人的平均工作量是美國人的1.35倍。

當然，中美之間的競爭是長期的競賽。經濟觀察室認為，「美國在全球供應鏈中擁有完善的分工」，而中國的優勢是「擁有大量的工作時間，擁有世界上最大的國內市場，但不會持續很長時間」，皆因未來的中國年輕人將不會接受長時間的工作，因此投資在基礎科學和高等教育就成為勝負關鍵。