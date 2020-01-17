【中美貿易】特朗普：協議有利兩國長遠關係

美中兩國1月15日簽訂首階段貿易協議後，美國總統特朗普（Donald Trump）16日表示，該協議對於美中兩國長遠關係有幫助。

美國總統特朗普認為，美中簽訂首階段貿易協議對兩國長遠關係有利。（Reuters）

特朗普16日於Twitter留言，形容這是一份最偉大的協議，指2500億美元會回流美國，並稱為展開第二階段談判處於極佳位置。他認為這是美國史上前無古人的情況，又表示下一步是美墨加貿易協議（USMCA）。

他之後在連串帖文提及該兩份協議，稱美國農民對此感到非常高興。特朗普強調，希望他們記得最重要的一件事，就是自己利用大筆關稅協助農民渡過艱難時刻。

One of the greatest trade deals ever made! Also good for China and our long term relationship. 250 Billion Dollars will be coming back to our Country, and we are now in a great position for a Phase Two start. There has never been anything like this in U.S. history! USMCA NEXT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月16日

特朗普在讚賞自己的成就之餘，亦不忘攻擊民主黨。他指參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）私下表示中美首階段貿易協議是令人難以置信，但卻經常公開抨擊。特朗普認為對方是出於政治因素才這樣做，形容對於國家而言則不是好事。