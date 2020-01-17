【中美貿易】特朗普：協議有利兩國長遠關係

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美中兩國1月15日簽訂首階段貿易協議後，美國總統特朗普（Donald Trump）16日表示，該協議對於美中兩國長遠關係有幫助。

美國總統特朗普認為，美中簽訂首階段貿易協議對兩國長遠關係有利。（Reuters）

特朗普16日於Twitter留言，形容這是一份最偉大的協議，指2500億美元會回流美國，並稱為展開第二階段談判處於極佳位置。他認為這是美國史上前無古人的情況，又表示下一步是美墨加貿易協議（USMCA）。

他之後在連串帖文提及該兩份協議，稱美國農民對此感到非常高興。特朗普強調，希望他們記得最重要的一件事，就是自己利用大筆關稅協助農民渡過艱難時刻。

特朗普在讚賞自己的成就之餘，亦不忘攻擊民主黨。他指參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）私下表示中美首階段貿易協議是令人難以置信，但卻經常公開抨擊。特朗普認為對方是出於政治因素才這樣做，形容對於國家而言則不是好事。

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