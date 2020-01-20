【外遊注意】西班牙馬德里治安不靖　2名中國公民中刀身亡

中國駐西班牙大使館微信公眾號1月20日發布消息，有2名中國公民先後在西班牙首都馬德里街上被殺，其中一宗案件發生在18日晚上，1名中國留學生當晚11時左右在馬德里Moncloa-Aravaca區Santo Ángel de la Guarda大街被人用刀刺傷，途人發現後報警以及將他送院。他一度心臟驟停，再被送往另一醫院搶救，最終還是返魂乏術。

西班牙一名中國留學生1月18日晚上馬德里街頭被人用刀刺傷，送院搶救不治。（Emergencias Madrid Twitter帳戶圖片）

西班牙及馬德里市警方正調查此案。使館參贊朱健得知消息後，立即致電國家警察馬德里總局核實情況並表達關切。朱參強調，新年伊始已有2名中國公民在馬德里大區內遇害身亡，且都是街頭行兇被害，馬德里安全狀況堪憂。使館敦促西警儘快查明並緝拿兇手，加強安全巡邏，切實保障包括中國公民在內的市民安全。

▼下方Twitter推文中，附有案發後現場圖片：

El jefe de guardia de @SAMUR_PC, José Antonio Jiménez Fraile, detalla la gravedad de las heridas del fallecido tras la agresión. pic.twitter.com/0KVSu0wNg3 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 19, 2020

▲Samur-Civil Protection（馬德里的緊急醫療服務）護衛長弗賴萊（José Antonio Jiménez Fraile）詳細講解死者生前傷勢嚴重程度。

駐西班牙使館在此提示：年底年初是治安案件高發期，請旅西僑胞、留學生、中資公司人員和中國遊客提高安全防範意識，盡量避免單獨和夜間出行，避開治安狀況不佳的街區。如遇盜搶，人身安全第一，財物安全第二，及時報警（091或062）並與使館領保電話聯絡（0034-699089086）。

類似案件在西班牙已不是第一宗。1月5日巴塞羅那（Barcelona）有4名遊客在中刀。Euro Weekly News在1月5日報道，案中4名男傷者據報是中國籍人士，為慶祝新年來到巴塞羅那。他們在奧林匹克村（Vila Olímpica）出事。事發區域被視為特別安全的地方，故此這宗傷人案令當地社區為之震撼。