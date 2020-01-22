【武漢肺炎】習近平與法德領袖通電話：中方願與國際社會應對疫情

中國國家主席習近平1月22日分別與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），以及德國總理默克爾（Angela Merkel）通電話。習近平提到引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情，指中方願同國際社會一同有效應對疫情。法德領袖均對此表示歡迎。

習近平1月22日分別與法國總統馬克龍及德國總理默克爾通電話。（AP）

在新型冠狀病毒疫情上，習近平向馬克龍表示，自疫情發生以來，中方採取嚴密的防控防治舉措，及時發佈疫情防治有關資訊，及時向世界衛生組織以及有關國家和地區通報疫情資訊。中國願與國際社會一同有效應對疫情，維護全球衛生安全。馬克龍表示，法國支持中方積極應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情，願同中方加強衛生合作。

默克爾就讚賞中國及時應對疫情，保持公開透明，並積極開展國際合作，德國願向中方提供支援和協助。習近平對默克爾表示感謝，強調中國願高與國際社會加強合作。

習近平在與馬克龍的電話中指出，中國市場會繼續對歐洲及法國開放。他表示，希望2020年中國與歐盟能早日達成高水準的投資協定，攜手維護多邊主義和自由貿易體制。馬克龍重申，在5G問題上，法國不會針對任何特定國家或特定公司採取歧視性措施，願與中方保持溝通，希望歐中投資協定談判早日取得進展。

在與默克爾的電話中，習近平表示，希望中德成為可以相互依賴和超越意識形態的合作者，希望德方繼續為中國企業赴德投資創造公平競爭的條件。默克爾指出，德方對中美達成第一階段經貿協定感到欣慰。德方讚賞中國市場對德國保持開放，德國市場也將繼續對中國保持開放，德方將公正對待包括中國在內的各國企業。兩國領導人還就當前重大國際和地區問題交換看法。