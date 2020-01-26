金正恩與姑姐現身一起看演出　為張成澤被處決6年來首次

朝鮮領導人金正恩1月25日觀看一場演出，久未露面的金慶喜（又譯爲金敬姬）也一起觀看了這次演出，這令外界驚訝。她在丈夫張成澤被處決6年多後公開亮相，粉碎了種種「被死亡」的謠言。

朝鮮官方通訊社朝中社2020年1月26日報道稱，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長、武裝力量最高司令官金正恩和夫人李雪主1月25日一起在三池淵劇院觀看年節紀念演出。

報道稱，國務委員會演奏團、三池淵管弦樂團、功勛國家合唱團和主要藝術團體歌手登台表演。金正恩和李雪主最後還一起登上舞台，祝賀演出成功。

報道還指出，崔龍海、金慶喜、李日煥、趙甬元、金與正、玄松月和平壤市內主要工廠企業、合作農場勞動群眾和勞模，科研部門、教育和衛生部門幹部、有功者和主要藝術團體藝術家一同觀看演出。

金慶喜的此番公開亮相着實令外界意外。金慶喜是朝鮮前領導人金正日的妹妹、金正恩的姑姐。金慶喜的丈夫張成澤原為朝鮮勞動黨「二號人物」，張成澤2013年被金正恩以從事顛覆國家陰謀活動的罪名處決後，金慶喜基本上消失於公眾視野。

NK News總編輯霍瑟姆（Oliver Hotham）說，很多朝鮮觀察家認為，金慶喜的丈夫被殺之後，她就流亡海外，甚至被殺掉。所以，看到她在六年後突然出現在領導人身邊，當然令人意外。

霍瑟姆說，金慶喜再次出現在顯要位置表明，她在幕後保留了，或至少重新獲得了一個有影響力的位置。他強調，朝鮮官方媒體將她排在朝鮮名義上的二號人物崔龍海之後。她可能會被授予一個重要的新職位，可能會在經濟或政治問題上為金正恩提供建議。

張成澤2013年被處決後，金慶喜的命運一直是外界猜測的焦點。金慶喜的重新露面粉碎了她遭整肅的謠言。

韓聯社分析指，金慶喜的出現可向朝鮮人民展示金氏一家團結一心的形象，鞏固內部團結。預計今後仍有可能出席文藝演出等政治色彩較淡的活動，加持金正恩的正統性。