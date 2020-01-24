韓媒：朝鮮媒體第一次報道李善權任外職務

韓國媒體1月23日報道，朝中社和朝鮮中央廣播電台23日報道稱，新任外務相李善權當天出席外務省為駐朝外交使節舉辦的招待會。報道證實朝鮮外相「換人」的消息。

韓聯社1月23日報道指，今次是朝鮮媒體首次公開報道新任外相李善權的職務。圖為他2018年1月9日在韓朝邊界板門店出席朝鮮與韓國的高級別會談。（Reuters）

朝中社23日報道，新任外務相李善權23日出席外務省為駐朝外交使節舉辦的招待會。報道證實朝鮮外相「換人」的消息。

韓聯社23日稱，這是朝媒第一次公開報道李善權的外相職務。

至於李勇浩，他最後一次出現被朝中社提及是2019年8月，外界暫時未知他的去向。

報道稱，李善權22日出席招待會的宴會：「李善權同志說，朝鮮人民直接面對建設社會主義的障礙時，依靠自力更新的方式全面打破它們……並公開（朝鮮）政府的外交政策立場。」

媒體1月18日引述消息報道指外相李勇浩已被撤換。以韓國首爾為基地，但總部設於美國的朝鮮新聞網（NK News）引述消息人士在當時報道稱，平壤尚未確定新人選，料在23日或之前公布。

半島電視台24日的報道引述韓國首爾世宗研究院高級分析員鄭相昌（Cheong Seong-chang）指出，李善權的任命顯示朝鮮對美國的立場會進一步變強硬，以及加強其鞏固核國家地位的努力。