【彈劾特朗普】溫和共和黨人拒傳召證人　彈劾案或接近尾聲

美國田納西州共和黨參議員亞歷山大（Lamar Alexander）1月30日表態反對於針對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案中傳召證人，或導致民主黨未能取得足夠票數。參議院有機會即將表決宣布特朗普無罪，結束彈劾審訊。

共和黨參議員亞歷山大表態反對傳召證人。（美聯社）

審訊的問答環節結束後，中間派的緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）表態會投票支持傳召證人。她認為，最合理的做法是讓眾議院彈劾管理人和特朗普的律師協議傳召有限和每邊同等數目的證人，如果雙方未能達成共識，則由參議院決定。

亞歷山大（Lamar Alexander）隨後發表聲明，指無需要取得更多證據去證明已經證明的事情，也認為特朗普的行為未達美國憲法對彈劾罪行的最高標準。阿拉斯加州共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）則指，將會反思所聽到的事情，重新閱讀自己的筆記，再決定是否需要聽取更多。

參議院目前由共和黨控制。民主黨要成功傳召證人，便要得到最少4名共和黨參議員倒戈，即除了柯林斯外，還需要多3票。即使穆爾科斯基和共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）加入倒戈，除非主理審訊的聯邦最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）投下決定的一票，否則民主黨仍無法傳召證人。預計參議院31日表決是否傳召證人。