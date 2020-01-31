【武漢肺炎】王毅與加拿大外長通電話　稱願與國際社會加強合作

中國外交部長王毅北京時間1月31日同加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）進行了通話，王毅表示中方願同加方共同抗擊本次疫情。

中國外長王毅（右）2019年底曾與加拿大新任外長商鵬飛在日本名古屋出席二十國集團外長會期間有過會晤。（新華社）

新華社1月31日報道，中國國務委員兼外交部長王毅當天應約與加拿大外長商鵬飛通話，雙方就如何抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情等方面進行討論。

王毅表示，當前中國政府及人民正在全力防控疫情並且各方面工作正在逐步取得成效，中方有信心與能力打贏這場疫情狙擊戰並願同包括加方在內的國際社會加強合作，共同應對疫情，維護全球公共衛生安全。

當談到「世衞組織（WHO）將武漢肺炎疫情定義為國際突發公共衞生事件」一事時，王毅指出，世衞組織方面30日在介紹關於疫情的判斷時曾強調，不贊成甚至反對對中國採取任何旅行或貿易限制，因此中方希望加方能夠本着客觀公正的態度，尊重該組織的這一建議並確保中加兩國之間的人員與貿易往來不受干擾。

加拿大外長商鵬飛表示，加方對中方為防控疫情采取的強有力舉措和公開透明方式表示高度讚賞並對中方應對疫情的能力充滿信心，加方願向中方提供協助並相信中方最終必將戰勝疫情。

據瞭解，當地時間1月30日世衛組織宣布將武漢新型冠狀病毒感染肺炎疫情定義為「國際關注的突發公共衛生事件」。

中國外交部發言人華春瑩北京時間31日表示，中方本着公開透明和負責任態度向有關各方及時通報疫情信息以及分享病毒基因序列，對此世衛組織及許多國家對此予以充分肯定和高度評價，中方願繼續同世衛組織及各國一道，共同維護全球和地區公共衛生安全。

另一方面，受肺炎疫情擴散一事影響，加拿大國內近期出現了一些針對中國社區的種族主義行為和歧視言論，比如有一份名為「制止新型冠狀病毒在約克地區學校傳播」的請願書呼籲該地區學校追蹤最近見過中國的學生並要求相關家庭至少將其隔離17天，但也有很多聲音認為這些言論與行為不應在加拿大出現。

此外加拿大航空公司（Air Canada）已決定在1月30日起到2月29日期間暫停往來中國北京和上海的直航航班。