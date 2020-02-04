【英國脫歐】路透社：英國和歐盟對貿易談判分歧嚴重

英國在1月31日脫離歐盟，進入11個月過渡期。路透社報道，英國與歐盟對未來關係的看法截然不同，雙方尚未正式展開貿易談判就已先陷拉鋸，這可能導致彼此關係疏遠。

英國與歐盟對未來關係的看法截然不同，雙方尚未正式展開貿易談判就已先陷拉鋸。（Reuters）

英歐希望在過渡期內達成有限度協議，但路透社報道，自英國脫歐三日以來，雙方提出各自的目標，英國是否同意遵守歐盟規定，成為貿易談判的焦點。

英國要像超人般變身？

歐盟希望英國須承諾維持「公平競爭場域」（Level Playing Field），但英國首相約翰遜（Boris Johnson）2月3日表明不會這樣做，並引用「超人變身」來形容英國未來將在全球倡導自由貿易，他稱「某個國家準備摘下黑框眼鏡、閃身進入電話亭，為了地球人彼此之間自由買賣的權利，披上鬥篷，以強者姿態現身。」

他又表明，一個自由貿易協議不必涉及接受歐盟在競爭政策、國家補貼、社會保障、環境之類的規則，正如歐盟不必被要求接受英國規則一般。

歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）同日就指出，歐盟希望達成零關稅、零配額的貿易協定，但也明確表示前提是雙方能夠維持開放和公平的競爭。

他表示，歐盟將繼續為無法達成協議做準備，警告若年底前無法達成協議，很多方面都將瀕臨懸崖邊緣。