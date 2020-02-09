愛爾蘭舉行國會大選　預計需要籌組聯合政府

愛爾蘭2月8日舉行國會大選，選出160名議員，其中一席由上屆議長自動獲得。外界普遍預料沒有政黨能取得過半數的80席，因此很大機會要籌組聯合政府。

愛爾蘭2月8日舉行大選，總統希金斯到都柏林一個票站投票。（AP）

當地選舉採取比例代表制，總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）以處理英國脫歐方式，和接近全民就業的經濟成果，希望率領統一黨（Fine Gael）繼續執政。不過選民對於他未能解決租金高企、醫療服務不足及房屋不足等民生問題，因此流失不少支持。

外界認為統一黨可能在這場選戰成為大輸家，但瓦拉德卡淡化可能敗選的猜測，稱即使落敗，自己仍會爭取保住黨魁職位。

當地主要在野黨共和黨（Fianna Fáil）預計成為國會最大黨，並與其他較細小的政黨合組聯合政府。另外新芬黨（Sinn Féin）主張改革醫療保健和提供更多可負擔的房屋，令該黨以25%的支持率領先統一及共和黨，惟新芬黨只派出42人參選，即使全部勝出都無法成為單一大黨。

不過統一及共和黨都表明無意與新芬黨合組內閣，共和黨亦揚言不會與統一黨合作，因此當地政治前景充滿變數。

這次投票在當地時間早上7時開始，直至晚上10時結束，預計最快在10日會有正式結果。