【武漢肺炎】美參院推出決議案紀念李文亮　讚其英勇無畏

來自民主與共和兩黨的多位美國參議員2月11日推出一項決議案，紀念新形冠狀病毒肺炎（NCP）疫情「吹哨人」李文亮，這位來自中國武漢的醫生日前因感染新冠病毒去世。決議案還呼籲中國政府提高疫情的透明度，並加強與其他國家的合作。

決議案由美國參議院外交委員會首席民主黨成員梅嫩德斯（Bob Menendez）、東亞、太平洋和國際網絡安全政策外交關係小組委員會主席加德納（Cory Gardner）、亞太小組首席民主黨成員馬基（Ed Markey），以及參議院軍事委員會成員科頓（Tom Cotton）等四位參議員共同提出。加德納與科頓等參議員在參議院個人主頁上公布了推出決議案的這個消息。

加德納表示：「李文亮醫生試圖向世界發出有關武漢冠狀病毒的警告，但中國共產黨擋了他的路。現在，武漢冠狀病毒奪去了李醫生的生命，殺死的人比2003年嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）爆發時還多。」

他說：「我們必須確保這種可傳播的致命病毒得到控制，這意味着絕不允許中國共產黨向其人民和全世界隱瞞武漢冠狀病毒的細節。」

科頓表示，李醫生英勇地試圖保護他的國家和世界免受這種致命的冠狀病毒的感染，但被中國共產黨制止了，「但李醫生不一定會白死。我們應該通過推動中共對冠狀病毒及其阻止這種致命疾病傳播的努力做到完全透明來紀念他。」

梅嫩德斯說：「李醫生努力引起人們對冠狀病毒爆發的關注和治療，這是英勇無畏（nothing short of heroic）的行動」，「他和所有尋求解決這一流行病的中國醫學專家都得到了我的支持，中國人民也得到了我的支持」，他續指，中國政府和共產黨必須對其人民和國際社會公開和透明。內容審查和打壓遠非在國際衛生議題上建立夥伴關係的『完美組合』。

馬基說：「當局讓身為醫學專家的李醫生保持沉默，但李醫生呼籲更大的開放和透明度，這在他去世後很久仍會產生影響。我與那些現在在中國要求言論自由的人站在一起，我感謝中國的醫生、護士、醫療專業人員，以及在這個關鍵時刻在前線提供幫助的所有人。」

據美國之音（VOA）11日報道，該決議案還呼籲中國政府及中國共產黨對新冠病毒的研究和調查保持公開透明；確保中國人民及國際社會有自由、不受約束的信息管道，不受內容審查或社交媒體控制；與美國政府，包括美國疾病控制及預防中心（CDC）全力進行合作；與其他國家，包括東南亞、非洲、拉丁美洲和其他醫療系統負擔較沉重的地區進行合作等。