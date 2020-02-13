擇捉島對開海域7級強烈地震　日本北海道與青森縣等有明顯震感

根據日本氣象廳觀測，擇捉島對開海域在2月13日晚上7時34分發生黎克特制7級強烈地震，震源深度160公里，當局未有發出海嘯警報。美國地質調查局（U.S. Geological Survey，USGS）則把這次地震的強度定為6.9級。

北海道、青森縣等均有明顯震感

日本多個地區有明顯震感，其中在北海道的根室市、標茶町、標津町和別海町震感最強烈，震度為4。另外在北海道函館市、釧路市等，震度為3。在青森縣、岩手縣和宮城縣，當地均有部分地區的震度為3。



擇捉島為日本與俄羅斯之間存在領土爭議的北方四島之一，目前由俄方實際控制，俄方稱之為伊圖魯普島。

日本氣象廳發布的地震震央及受影響範圍位置圖（日本氣象廳）

色丹島居民：搖晃30秒

在北方四島之一的色丹島，有居民接受日本放送協會（NHK）訪問時稱，搖晃約有30秒，形容近年未有經歷如此大的搖晃，他與鄰居都感到驚訝，他形容房屋都有搖動，桌上的東西掉下來，但幸好整體沒有嚴重的破壞。

有日本網民在Twitter上傳影片，顯示在北海道釧路的震感明顯：

美國地質調查局（U.S. Geological Survey，USGS）則把這次地震的強度定為6.9級。