消息稱美國政府擬禁止通用電氣向中國出口航天發動機

有消息人士稱，美國政府打算禁止美國航空發動機製造商通用電氣（GE）向中國出口航天發動機，此舉或對中國C919噴氣客機的研發工作造成影響。

美國航空發動機製造商通用電氣曾參加2019年11月舉行的中國第二屆進博會。（Reuters）

美國《華爾街日報》援引消息人士的說法稱，美國政府正在考慮是否停止向美國航空發動機製造商通用電氣與法國賽峰集團（Safran）合資成立的公司CFM國際（CFM International）頒發關於向中國出口噴氣發動機的許可證，原因是「美方認為中國企業可通過產品進行逆向工程的方式獲得發動機製造技術，進而損害美國的商業利益。」

該名消息人士指出，CFM國際目前可向中國出口LEAP-1C型發動機，而該款發動機被用於C919噴氣客機的研發工作中，此舉或引發保護性貿易措施升級並會對通用電氣航空造成較大影響。通用電氣方面也對此表示反對，因為從產品中逆向獲得相關技術並非易事，此外該款發動機已在中國企業手中存在多年，這意味着中國企業可能早已對該款發動機進行逆向工程。

預計美國政府內部將於2月28日召開會議對此進行討論，但該消息尚未得到美國政府以及通用電氣證實。

據瞭解，負責研發設計C919客機的中國商用飛機（Comac，以下將成「中國商飛」）預研總工程師楊志剛去年10月曾接受香港《南華早報》採訪時表示，該公司當時正在使用由通用電氣航空公司（GE Aviation）提供的發動機並且可能無法在中國找到該發動機的替代品。

此外他還對「中國利用黑客以及間諜手來竊取用來研發C919客機的關鍵技術」的說法予以了駁斥，稱該說法「荒謬且不可能實現」，因為中國商飛只是將設備的具體要求交給供應商，然後在將供應商提供的設備整合至非集中，而設備的特定系統及組件通常是由供應商設計並製造的，中國商飛並未參與其中，這一過程與美國飛機制造商波音（Boeing）採用的過程類似。