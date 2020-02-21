【韓國疫情・武漢肺炎】海陸空三軍均出現病例　國防部禁官兵外出

韓國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的疫情加劇，海軍、陸軍和空軍均出現軍人確診感染的個案。作為防疫政策，韓國國防部決定從2月22日起限制官兵外出。

新型肺炎疫情迅速在多個國家擴散（AP）

韓國《中央日報》2月20日報道稱，消息人士透露，目前韓軍隊內有3名現役軍人確診新冠肺炎，分別是來自濟州島海軍部隊的一名22歲男子，忠清北道部隊的一名31歲男子和忠清南道空軍部隊一名25歲男子。

報道稱，在濟州島服役的海軍士兵是韓國軍隊內首個確診的病例。他從2月13日開始到大邱休假，18日下午乘飛機返回濟州並歸隊，20日因出現咳嗽等症狀到醫院篩查診所接受病毒檢測後重返部隊。在忠清北道部隊服役的31歲男子為現役軍官（陸軍中尉），其女友為新天地大邱教會信徒。

報道稱，在韓國，大邱和慶尚北道出現大規模集體感染，成為主要疫區，特別是新天地大邱教會有數十名教徒確診。在2月21日新增的52個確診案例中，41例發生在大邱和慶尚北道地區，其中39例與新天地大邱教會有關。

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韓國總統文在寅已下令徹查此前參加大邱新天地教會活動和葬禮的人員。

韓聯社2月21日報道稱，為防止疫情擴散，韓國國防部決定從22日起限制官兵外出，但退役前休假、喪假等特殊情況例外。另外，韓軍正在對2月初曾到大邱和慶尚北道地區休假的官兵人數進行調查。

據軍方人士透露，第一輪調查中，某部隊2月10日後去過大邱和慶北地區的官兵有1000多人，預計綜合海陸空三軍的調查結果後這一數字會更多。韓軍目前有多支人數較多的部隊駐紮在大邱和慶北地區，包括陸軍第二作戰司令部下屬部隊、空軍軍需司令部和第11戰鬥飛行團等。

鑑於這兩個地區對韓國軍隊和國防的重要性，韓國國務總理丁世均在21日上午主持中央應急處置本部擴大會議時表示，將把大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區，並果斷採取相關措施防控疫情。