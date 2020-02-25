特朗普訪印度　宣布簽署逾30億美元軍售協議

美國總統特朗普（Donald Trump）和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）2月24日抵達印度進行國事訪問。這是特朗普首次以總統的身份訪問印度。

當地時間2月24日11時37分，美國總統特朗普及其家人抵達印度古吉拉特邦（Gujarat）的薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾國際機場（Sardar Vallabhbhai Patel International Airport）。特朗普夫婦在機場受到印度總理莫迪（Narendra Modi）的迎接。

在與特朗普會面後，莫迪給了特朗普一個「大大的擁抱」。隨後，特朗普前往莫特拉體育場（Motera Stadium）參加一項名為「Namaste Trump」（你好特朗普）的歡迎活動。特朗普發表演講稱，印度現在是一個經濟巨人，將很快成為世界上最大的中產階級國家，又指美國將與印度達成「了不起的貿易協議」。

特朗普亦宣布一項美印軍售協議，涵蓋價值逾30億美元（約234億港元）的軍用直升機。他說：「我很高興地宣布，明天我們的代表將簽署價值30多億美元的軍售協議，向印度軍隊出售最先進的軍用直升機和其他裝備。隨着我們繼續建立我們的國防合作，美國期待着為印度提供一些世界上最好和最令人恐懼的軍事裝備。我們製造了有史以來最偉大的武器。」

莫迪在演講中則回應稱，印度與美國是「天然的合作伙伴」，並表示「我們受到（兩國間的）長期目標，而不是短期利益的激勵。不只是在印太地區，我們可以給全世界帶來和平與進步。」