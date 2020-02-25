武漢肺炎│美國成功研製首批疫苗　最快7至8月有臨床結果

美國藥商Moderna已將首批快速研發的新型冠狀病毒疫苗，交付美國政府，最快可在4月底前進行第一批臨床試驗，以確定疫苗是否有助抑制正在世界逐漸擴散的疫情。

美國研製的首批疫苗已送往國家過敏和傳染病研究所（NIAID），準備進行首個臨床實驗。（Getty）

美國《華爾街日報》報道，Moderna的疫苗試劑已在24日送往國家過敏和傳染病研究所（NIAID），NIAID預計在4月底前讓20至25名健康志願者參加臨床試驗，以檢測疫苗是否安全有效，初步測試結果可能在7月或8月公布。

相較2002年爆發的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS），當時NIAID花了約20個月時間才讓疫苗進行第一階段人體試驗。因此這次不論在疫苗發速度，或是NIAID的反應，均可堪稱破紀錄極快。

NIAID主任福西（Anthony Fauci）表示，疫苗是基於最初中國在1月公布病毒基因序列後開始研發。目前未能確定疫苗會否成功，若疫苗在首批臨床試驗中成功，疫苗便可進行第二次，讓千人參與臨床試驗。若一切順利，疫苗最快在2021年便可廣泛使用。

另一方面，中國目前正嘗試利用肺炎的痊癒者血清，治療病人。痊癒者血清含有針對病毒抗體，或能對病毒有治療功效。但由於並非所有病毒都能依賴血清治療，對新型冠狀病毒的試驗亦不足，目血前清治療僅用於重症患者，屬「無辦法下中的辦法」。