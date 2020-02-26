武漢肺炎│美國將使用伊波拉出血熱新藥　作新冠肺炎臨床實驗

美國國立衛生研究院（NIH）已批准使用一種治療伊波拉出血熱的新藥，用作治療2019冠狀病毒病（COVID-19）臨床實驗。實驗會以全球進行，期望可在一年內得到結果。

伊波拉出血熱新藥「瑞德西韋」由吉利德公司（Gilead）研發，即將進行治療新冠肺炎實驗。（Getty）

NIH已批准使用一種治療伊波拉出血熱的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），用作臨床實驗，治療新型冠狀病毒肺炎。瑞德西韋由吉利德公司（Gilead）研發，是一種抗病毒藥物，過去實驗證明能對同是冠狀病毒的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）及引起中東呼吸綜合症（MERS） 起治療作用。

目前藥物治療伊波拉病已進入第三期臨床實驗。新冠肺炎爆發後，中國決定向患病的病人展開藥物測試，世衛組織前往中國視察，亦表示瑞德西韋可能會成為目前對付疫情最有效的藥物。

NIH臨床實驗會召募全球400名志願患者參加。內布拉斯加大學內科教授卡利爾（Andre Kalil）表示，NIH在這次臨床實驗速度非常快：「因為實驗是在數周前才訂立，而我們現在已立刻進行。」

卡利爾又表示道，儘管藥物臨床實驗計劃是到2023年，但相信一年之內會有結果。