印度首都爆發嚴重衝突　最少24死189傷

美國總統特朗普（Donald Trump）訪問印度期間，首都新德里爆發針對《公民身份法修正案》的衝突。印度官員2月26日表示，衝突造成最少24人死亡，包括1名警察，另外189人受傷。

印度新德里2月25日爆發針對《公民身份法修正案》的衝突，隨後準軍事部隊在暴亂地區巡邏。（路透社）

警方指，隨着暴力活動持續到第二天，抗議者投擲石塊，破壞財產，放火燒車和汽油泵。警方投擲催淚彈反擊示威者。

新德里最高民選官員凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）2月26日說，雖然警察通宵無間斷努力工作，但仍無法控制局面。他指，已經要求召集軍隊在受影響的地區實施戒嚴。

衝突導致最少24人死亡，包括1名頭部中彈的警察。傷者主要被子彈所傷，其餘則是鈍器外傷。德里的古魯泰傑巴哈杜爾醫院（Guru Tej Bahadur Hospital）首席傷亡醫療官表示，相信死亡人數有可能會上升。

在一家工廠工作的阿里（Asad Ali）說，他目睹了東德里的暴力事件。阿里在接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時說：「外面有很多暴民，他們四處跑，用棍棒打碎窗戶，破壞車輛。我們無法離開房屋。他們也在投擲石頭。」

衝突中，幾名印度記者也受傷。為新德里電視台（NDTV）工作的記者古納塞卡（Arvind Gunasekar）指，2月24日在東德里報道穆斯林墓地的暴力事件，當時有20人左右的暴民向他襲來。他說，那群人一直大喊支持印度教的口號。

印度總理莫迪（Narendra Modi）26日打破沉默，呼籲新德里民眾保持和平、和諧共處，希望市面盡快恢復正常。