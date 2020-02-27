【新冠肺炎】佩洛西斥特朗普政府應對混亂

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，美國總統特朗普（Donald Trump）2月26日召開記者會，安撫民眾。但是美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則批評特朗普政府應對混亂。

佩洛西批特朗普政府應對不力

特朗普當天在記者會上宣布，由副總統彭斯（Mike Pence）領導美國新冠病毒疫情防控工作。特朗普還表示，美國面臨的風險「仍然很低」。

但針對特朗普這場記者會，美國眾議長佩洛西立即發表聲明，提出批評。佩洛西在聲明中說，美國人民需要一個協調一致、全政府參與、資金充足的應對措施，以保護他們免受冠狀病毒的威脅，不幸的是，特朗普政府對此次疫情採取不透明和混亂的應對措施。

她還說，在特朗普政府中，國家安全委員會和國土安全部中負責流行病管理的關鍵職位仍然是空缺的，特朗普的預算要求從疾病控制中心（CDC）削減近7億美元，即使是現在，特朗普政府還在繼續從其他重要的公共衛生需求中搜羅資金，從而使得美國人的醫療保障被削弱。

她還透露，眾議院將推進一項強有力的、具有透明度和問責性的戰略資金計劃，全面解決這一公共衛生危機。

美國疫情形勢將惡化

美國目前累計確診病例為60宗，其中本土出現15宗，另有45宗來自郵輪「鑽石公主號」上的美國乘客及從中國回美國的僑民。美國本土新增的第15號病例，目前無疫區接觸史、無確診患者接觸史，成為美國首例「無法追蹤感染路徑」的病例。

美國CDC在2月26日表示，這可能是疫情已在美國進行社區傳播的跡象。