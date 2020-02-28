【新冠肺炎】日本要求學校停課抗疫卻惹民怨　校長：畢業典禮怎辦

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，日本病例愈來愈多，首相安倍晉三2月27日要求全國中小學自3月2日起停課至4月初，但這個防疫決定卻引來不少官員、學校及家長怨言，認為太倉促、影響學生考試，更有些校長抱怨稱會影響畢業典禮等。結果，多個地方政府自行決定停課日期，沒有完全跟從政府要求。

安倍晉三要求學校臨時停課抗疫，但卻惹來不少怨言（AP）

官員擔心無人照顧學生

安倍晉三2月27日下午宣布，要求全國中小學自3月2日起臨時停課，直至4月初的春假。在日本，學年在每年3月結束，4月再開始新學年，沒想到安倍的決定，隨即引起怨言，這些抱怨來自官員、學校職員甚至是雙職的家長。

共同社報道，教育部官員認為停課決定太突然，有官員質疑安倍「現時在政治上被迫到牆角，此舉只是想展示自己的領導力。」又有很多官員是看到新聞才獲知要停課，震驚稱「我無法相信，這完全沒有考慮到學校的人員」、「誰去照顧年幼的學生？初中生也不會整天留在家中，學校關門會令全國問題頻生，根本不是選項。」

安倍晉三要求學校自3月2日起停課至4月（Getty）

校長：本來有畢業禮與入學禮

不少學校也抗拒政府的決定，《朝日新聞》報道，安倍停課的要求惹怒教職員與家長，有家長認為政府「離地」，忽視雙職家長面對的難處，又有東京的中學校長稱通知時間太短，他表示「學生不參加末期考試的話，我們無法評核學生，我們本來也計劃了畢業典禮。」

另有東京的一位小學校長稱現在無所適從，他稱「我們春季本來有很多活動，包括畢業禮與入學禮，我現在不知之後會怎樣。」

在東京街頭，不少民眾已戴上口罩防疫（Getty）

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地方各自為政

雖然安倍公布要求學校停課後，有多個縣市如宮崎縣、岡山縣等跟從，但也有多個地方沒有完全聽從，例如金澤市市長山野之義直指，停課會對雙職家庭及企業等帶來很大影響，目前未考慮從3月2日起讓市內學校停課。

部分縣市則自行決定停課日期，而非政府要求的3月2日至4月初，例如京都市教委會決定學校在3月2日至3月4日照常上課，自3月5日起才臨時停課。沖繩縣那霸市則是從3月3日到3月13日讓53間市立中小學停課，那霸市長城間幹子稱，打算從3月16日起恢復正常上課。

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