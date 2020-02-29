【新冠肺炎】美出現4宗源頭不明病例　傳華府擬限制日韓旅客入境

美國衞生官員2月29日公布，當地接獲第4宗感染來源不明的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診個案，患者來自華盛頓，他就讀的高中決定停課。另外美國媒體引述消息人士報道，特朗普（Donald Trump）政府計劃對來自日本、韓國的旅客實施新入境限制。

美國的全國累計確診個案升至66宗，圖為總統特朗普（AP）

這宗最新的病例是一名居住在華盛頓州的15歲少年，他在斯諾霍米什縣（Snohomish County）一間高中就讀，他在確診前曾經到過兩次診所求醫，也曾經回校，該間高中已決定停課至3月3日。

這是美國在24小時內出現的第3宗感染來源不明病例。在2月28日，美國加州和俄勒岡州（Oregon）各宣布出現一宗感染源頭不明個案，其中加州官員表示，當地已出現第2名感染源頭不明的2019冠狀病毒病患者，代表公共衛生官員在抗疫工作面對新階段，即隔離以及旅遊限制已不足以控制病毒。

華府擬加強限制日韓客入境

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士報道，特朗普的顧問團2月28日忙於商討對策，應對疫情帶來的經濟影響，還有意對來自日本、韓國的旅客實施新的入境限制。