【新冠肺炎】美國出現首宗死亡個案　華盛頓州進入緊急狀態

美國衛生部門官員2月29日表示，華盛頓州有一人感染2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後不治，是美國本土首宗因新型肺炎導致死亡的病例。華盛頓州隨即宣布進入緊急狀態。

美國華盛頓州衛生官員29日指，當地有一人感染新型肺炎喪生，是美國本土首宗死亡個案。（AP）

美聯社29日報道，華盛頓州衛生部門官員向傳媒表示，州內有一名新型肺炎確診患者死亡，但官員當時沒有透露更多死者資料。總統特朗普（Donald Trump）其後於白宮透露，死者是來自華盛頓州的50多歲女子，本身有健康問題。

華盛頓州官員則指該名死者是男性，州長英斯利（Jay Inslee）宣布當地進入緊急狀態，下令州政府部門運用一切必要資源抗疫，並在有需要的情況下要求州內的國民警衛軍提供協助。

對於該名死者從何感染病毒，美國疾病控制防禦中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）表示，現時沒有證據顯示對方生前曾沒有到過高危地方或與受感染人士有緊密接觸，認為可能是透過社區感染。

除了這宗死亡個案外，加州、俄勒岡州等都有多宗未能確定感染來源的確診病例，他們感染前都沒有出國旅行的記錄。當地官員擔心疫情可能會在西岸蔓延，衛生部門的對策是加緊對密切接觸者進行病毒篩查，以及採購醫療物資等。

特朗普呼籲民眾不要就疫情陷入恐慌，雷德菲爾德亦認為，大家應該如常生活，包括照常到加州、華盛頓州等地。