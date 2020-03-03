【新冠肺炎・韓國】新天地教主所戴手錶成焦點　或又引爆政治風暴

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在韓國持續擴大，被指是疫情爆發「罪魁禍首」的「新天地教會」教主李萬熙3月2日親自下跪道歉，但他手上的手錶意外曝露了他的「身份」，事件或將引起韓國一場政治風暴。

新天地教主下跪謝罪，韓國幾乎所有媒體都在集中報道李萬熙的手錶。（Google截圖）

新天地教會教主李萬熙在3月2日在記者會上兩度下跪，為自己的教會造成廣泛感染謝罪。但傳媒意外拍攝到他下跪時露出的手錶，被認出是刻有前總統朴槿惠的特製紀念手錶。

早有傳言指新天地教會與朴槿惠政權有關

事實上新天地教會在過去，已一度被傳與朴槿惠所屬政黨有關係。特別至疫情爆發初期，未來統合黨（朴槿惠所屬的新世界黨的繼承黨）代表黃教安，拒絕針對新天地教會作出調查或防控，進一步令韓國懷疑兩者的關係。因此當教主的朴槿惠紀念手錶公開後，即時爆發爭議。

在韓國每名總統都有製作刻有自己名字的「總統手錶」，贈送受到表彰的人或禮賓的習慣，文在寅亦不例外。

文在寅就任總統後大力肅貪，對過去朴槿惠及右翼政府等官員進行調查，朴槿惠轄下多名前官僚，以至前總統李明博亦因此被翻舊帳，判處入獄。新天地教會及未來統合黨均可因此事件而成為肅貪的調查對象。

在記者會結束後，李萬熙離開時向現場豎起拇指。（Reuters）

反駁：手錶是假的

未來統合黨即時回應指李萬熙戴的是假的手錶，稱朴槿惠當年只特製了銀色手錶，而非金色。網上亦有流出販賣偽造紀念手錶的網站，證明手錶是假的。

但即使手錶是假的，李萬熙未有受「朴槿惠表彰」，但為何他要買一隻非法仿製青瓦台總統官方紀念錶，還要戴在手上？正籌組新黨「政治改革聯盟」，親民主黨的專欄作家黃橋益表示，目前可以做的是對朴槿惠當年製作手錶的相關人士進行調查，以證明手錶的真偽。

朴槿惠因在2016年被彈劾下台，以濫權、脅迫、洩密等罪行，判處25年監禁。